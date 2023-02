Addio a Maurizio Costanzo, il ricordo di Nicola Zingaretti: Curioso e creativo

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2023 "L'ho conosciuto personalmente per l'impegno civile nella nostra città, non smetterò mai di ringraziarlo per i suoi consigli, sempre liberi e provocatori. Curioso e creativo, aveva una immensa popolarità e idee chiare", le parole di Nicola Zingaretti alla camera ardente di Maurizio Costanzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev