Ucraina, le intercettazioni choc tra un soldato e la fidanzata: «500 cadaveri dei nostri tagliati a pezzi nei sacchi»

Lei: «Dove sei ora?» Lui: «Sono all'inferno in Ucraina...Abbiamo soldati di leva qui. (ragazzi di 18.19 anni) Che dicono al telegiornale?» Lei: «Dicono che ci siano poche perdite». Lui: (ride ..) «Per i primi due giorni 500 dei nostri sono stati trasportati pezzo per pezzo in sacchi neri». Lei: «Non dicono al telegiornale che i nostri vengono fatti prigionieri». Lui: «Stiamo subendo enormi perdite» .Lei: «Stai colpendo anche civili?» Lui: «Si ... Abbiamo cacciati fuori dal c... i civili adesso stiamo nelle loro case». Lei: «Cosa mangiate?» Lui: «Cosa prenderemo (intendendendo che andranno a caccia) Lei: «Sembra che si siano dimenticati di voi». Lui: «Sì.... Ci sediamo e non ci muoviamo più .Giuro che appena torno romperò immediatamente il mio contratto...Se torno».