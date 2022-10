Venezia, incendio nel night club Vanity a Castelfranco Veneto

A fuoco il nightclub "Vanity club" questa notte alle 3.45 in via Circonvallazione Ovest a Castelfranco Veneto. Il locale era chiuso e non vi erano persone all'interno. Sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco e i vigili del fuoco. Ingenti i danni strutturali all'edificio. Gli accertamenti per capire le cause del rogo sono in corso, ma al momento sembra escludersi la natura dolosa.