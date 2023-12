I vigili del fuoco di Frosinone celebrano Santa Barbara. Le onorificenze, tutti i nomi

I vigili del fuoco di Frosinone hanno festeggiato la patrona Santa Barbara. Il vicario generale della Diocesi Monsignor Giovanni Di Stefano ha benedetto la corona deposta ai vigili caduti e celebrato la santa messa. L a comandante Alessandra Rilievi e il Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori hanno consegnato le onorificenze. Le Croci di Anzianità, mediante le quali l’amministrazione esprime compiacimento per l’impegno profuso, sono andate ai vigili del fuoco coordinatori Giacinto Cirelli, Gianfranco De Carolis, Rodolfo De Santis, Angelo Di Marco, Enrico Ferrazzoli, Nicola Cataldo Ernesto Nalli, Antonio Orati, Antonio Staccone. I Diplomi di lodevole servizio per il commiato al personale collocato a riposo sono stati consegnati al direttore coordinatore speciale Antonio Pirri, a capi reparto Valter Aveta, Antonio Carocci, Duilio Cippitelli, Gino Di Girolamo, Antonio Magliocchetti, al capo squadra Marco Rotondo. Infine, è stata consegnata la Benemerenza di commiato alla memoria ai familiari del vigile deceduto Capo reparto Massimo Fettuccia come segno di gratitudine per l’encomiabile contributo nell’interesse del Corpo e al servizio dei cittadini. Le celebrazioni si sono concluse con l’acrobatico dispiegamento didal castello di manovra ad opera del Nucleo Saf, Speleo Alpino Fluviale.