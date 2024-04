Governo, Meloni: "Ce la stiamo mettendo tutta, pronti a continuare a farlo"

(LaPresse) "Non dico che va tutto bene, io sto dicendo che ce la stiamo mettendo tutta. In questo anno di mezzo, siamo pronti a continuare a farlo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Potenza, in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Basilicata, Vito Bardi. "Non lo facciamo perché ce lo chiede il partito, lo facciamo se ce lo chiedete voi. La democrazia è bella per questo. Per me questo senza il vostro consenso non avrebbe senso", ha aggiunto Meloni. Sulla questione dei carcere ai giornalisti, la premier ha bollato la notizia come "fake news". "La cosa dei giornalisti in carcere è bellissima. In Parlamento c'è una proposta per togliere il carcere ai giornalisti che oggi è previsto per la diffamazione a firma Alberto Balboni di Fratelli d'Italia. Siccome un senatore di FdI ha presentato un emendamento per mantenerlo per i casi gravi, noi siamo quelli che vogliamo mandare in carcere i giornalisti. A voi sembra una cosa normale che si possano raccontare falsità così spudorate? Non funziona", ha affermato Meloni.