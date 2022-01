Questa mattina il monitor della stazione di Giulianova, in provincia di Teramo, ha annunciato la cancellazione di dieci treni regionali da Teramo per Pescara e viceversa a causa del minor flusso di passeggeri che con il Covid-19 per spostarsi preferiscono altri mezzi o lavorano da casa. Nessun problema per gli Intercity che sono stati tutti confermati e sono passati regolarmente. (video di Francesco Marcozzi)