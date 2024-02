Giorgia canta "E poi" a Sanremo dopo 30 anni, ma la torta celebrativa scatena i commenti negativi: ecco perché

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, Giorgia ha celebrato i trent'anni dalla sua prima esibizione sul palco dell'Ariston nell’inedita veste di co-conduttrice, pur esibendosi con ‘E poi’, il brano con il quale esordì nel 1994. I festeggiamenti sono andati avanti con una torta speciale offertale da Amadeus direttamente sul palco. Tuttavia, il gesto del conduttore non ha incontrato certo il consenso unanime dei telespettatori, al punto da suscitare una vera e propria polemica sui social. Ma per quale motivo in molti se la stanno prendendo con quel momento? Scopriamolo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; Music by Korben MKdB