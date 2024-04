Gianna Nannini, a Roma l'anteprima del film 'Sei nell'anima'

(LaPresse) Lunedì 22 aprile il Cinema Barberini di Roma ha ospitato lo screening di 'Sei nell'anima', il film tratto dalla storia di Gianna Nannini dal 2 maggio su Netflix. Oltre a Letizia Toni - che nel film veste i panni dell’icona del rock femminile italiano - sul red carpet e in sala, oltre alll'artista senese, anche il cast completo formato da Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, Stefano Rossi Giordani e Andrea Delogu. Prodotto da Indiana Production, diretto e scritto da Cinzia TH Torrini e Cosimo Calamini insieme a Donatella Diamanti e alla stessa Gianna Nannini, 'Sei nell’anima' è tratto dall’autobiografia dell’artista 'Cazzi Miei' (2016) e mostra un frammento della storia di Gianna fino ai trent’anni, dall’infanzia ai suoi primi successi, passando da una svolta che trancia di netto il suo percorso, tanto da considerare la sua vera nascita l’anno 1983. In platea, tra gli ospiti, Caterina Balivo, Giampaolo Letta, Paolo Genovese, Fabio D’Innocenzo, Nicoletta Romanoff, Giulia Mazzoni. Lo scorso 22 marzo è uscito 'Sei nell'anima'' (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo album di Gianna Nannini. Il disco, che ha debuttato sul podio della classifica FIMI/GfK conquistando il primo posto dei vinili più venduti, è stato tassello inaugurale del progetto 'Sei nell’anima' che oltre al film e al libro 'Sei nell’anima (cazzi miei)', riedizione del bestseller del 2016 comprende anche il ritorno live di Gianna con la tournée europea 'Sei nell’anima tour - European Leg' in partenza a novembre 2024.