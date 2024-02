Gf, Perla inciampa sul congiuntivo: si corregge, ma sbaglia di nuovo

Il rapporto tra Perla Vatiero e il congiuntivo non è dei migliori. La concorrente del Grande Fratello ha commesso più volte delle gaffe lessicali nel corso della sua partecipazione al reality show di Casa Mediaset ma quello che si è visto nel corso della puntata di ieri ha dell'incredibile: Perla prima ha sbagliato un congiuntivo, poi si è corretta ma tragicamente lo ha sbagliato di nuovo. Inutile dire che mentre i suoi detrattori la prendono in giro sui social per questa sua ennesima gaffe, i suoi fan la difendono a spada tratta imputando tutto all'emozione. Quale sarà la verità a riguardo? Noi non lo sappiamo, ma non ci resta che andare a vedere quello che è successo durante l'ultima puntata serale in diretta con tutta Italia! Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB