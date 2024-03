Fiorello e la figlia Angelica cantano “La prima cosa bella” a "VivaRai2": l'esibizione per la festa del papà emoziona lo showman

Festa del papà a VivaRai2! Rosario e Angelica Fiorello arrivano a bordo di una 500 d’epoca rosso fuoco. Papà e figlia, in un’esibizione toccante di “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari, aprono la puntata di VivaRai2! in diretta dal Foro Italico. Un duetto ma anche una dedica piena d’amore, tra sguardi d’intesa, emozione e commozione; un momento bellissimo per fare gli auguri a tutti i papà del mondo.