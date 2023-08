Festa dell'Unità, il Pd si ritrova a Veroli dall'1 al 3 settembre

Dopo quasi trent'anni a Veroli torna la Festa dell'Unità e chiama ad un confronto esponenti politici di rilievo e popolazione su temi sociali, ambientali ed elettorali. L'evento è stato presentato presso il Circolo cittadino del Pd. Si svolgerà le sere del 1, 2 e 3 settembre nel piazzale dei Cappuccini con dibattiti e intrattenimento gastronomico e musicale. Per il Partito Democratico inizia una nuova stagione di impegno e coinvolgimento in vista delle elezioni europee e amministrative del prossimo anno. Ma anche di apertura a rinnovate alleanze per proseguire in continuità anche al Comune di Veroli. La maglietta dedicata alla festa è il simbolo di questo momento di partecipazione che vedrà ospiti del calibro di Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale Pd, dei deputati Claudio Mancini, Matteo Orfini, Marco Sarracino e Nicola Zingaretti già presidente della Regione Lazio. Ci sarà anche il segretario regionale Daniele Leodori. Le dichiarazioni di Toni Pironi segretario del circolo PD di Veroli, Assunta Parente vice sindaca e assessora al Bilancio, Francesca Cerquozzi consigliera delegata alla Cultura al Comune di Veroli e Luca Fantini segretario della Federazione PD di Frosinone.