F1, Gp di Cina: Verstappen vince Sprint Race e conquista pole

Max Verstappen ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Cina di Formula 1, disputata questa mattina sulla pista di Shanghai. Dietro l'olandese della Red Bulla si sono piazzati Lewis Hamilton su Mercedes e l'altra Red Bull di Sergio Perez. Quanrto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, protagonisti di momenti di tensione per un contatto tra le loro due vetture nel corso della gara. Verstappen partirà inoltre in pole nel Gran Premio di domani, dietro di lui in griglia il compagno di squadra Perez. Sesto posto di partenza invece per Leclerc.