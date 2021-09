Parco Colosseo, torna a scorrere l'acqua della Fontana delle Pelte

Nel Parco del Colosseo, torna a scorrere l'acqua all'interno della Fontana delle Pelte, ubicata nel cortile inferiore della Domus Augustana, il settore privato dell'immenso palazzo imperiale voluto dall'imperatore Domiziano sul Palatino. Dopo anni di chiusura, il cortile del palazzo, un tempo porticato, viene nuovamente arricchito del rumore e dello scorrere dell'acqua all'interno della monumentale Fontana decorata dal motivo delle 4 pelte contrapposte, il cui nome richiama la forma degli scudi indossati dalle Amazzoni. Proseguendo nel progetto di rifunzionalizzazione di tutte le fontane antiche e moderne del Parco archeologico del Colosseo, avviato nel giugno del 2019 con il ripristino del Ninfeo degli Specchi e della Fontana dei papiri all'interno degli Horti Farnesiani, ora è la volta della Fontana che in età romana allietava le passeggiate della corte imperiale tra lo Stadio e le stanze private affacciate sull'immensa valle del Circo Massimo. L'intervento, che si configura come una vera installazione cui è stato associato il motto latino 'Instar aquae tempus' ovvero 'Il tempo scorre incessantemente come l'acquà, è stato curato dall'architetta paesaggista Gabriella Strano ed è stato attuato nel pieno rispetto del valore e dell'importanza dell'acqua e della necessità di operare strategie di adattamento alle nuove realtà climatiche.

(Servizio di Laura Larcan - video di Francesco Toiati)