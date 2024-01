Verona, anziana muore dopo incendio in un casolare

Una donna di 91 anni, Amelia Bonomi, è deceduta in seguito a un incendio che ha coinvolto un casolare nel veronese, precisamente a Marzana. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con otto automezzi, tra cui un'autoscala e quattro autobotti, per domare l'incendio in una casa rurale su tre livelli. Dopo aver spento le fiamme, il corpo dell'anziana è stato trovato sotto le macerie, in una parte della struttura parzialmente collassata.