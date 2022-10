Trapezista cade da 4 metri di altezza durante un'esibizione al Circo Orfei e si frattura il cranio

Una trapezista è caduta nel vuoto mentre si stava esibendo nella sua performance senza rete di protezione nel circo Greca Orfei di Terlizzi, in provincia di Bari. La donna, 24enne di origini ucraine, è stata portata in codice rosso al Policlinico ed operata: si è procurata la frattura del cranio. Il pubblico è rimasto impietrito: la ragazza è stata subito soccorsa e portata in ospedale.

Con un messaggio sulla pagina Instagram del circo Greca Orfei, poi, l'acrobata ha rassicurato tutti sul proprio stato di salute: «Ciao a tutti, mi chiamo Mineri e sono una acrobata. Ieri con mio grande rammarico è avvenuto un incidente e sono caduta al mio attrezzo. Attualmente sono in ospedale per un controllo. I medici dicono che tornerò presto in forma, non è successo niente di più grave, sono viva e lavorerò per molto tempo». Anche lo staff del circo comunica che «gli spettacoli si svolgeranno regolarmente».