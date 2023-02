Thomas Bricca ucciso ad Alatri, il Padre: «Il post su Facebook? Un momento di rabbia. Ho fiducia nelle indagini»

Continuano le indagini sulla morte di Thomas Bricca, il 18enne, ucciso da un colpo di pistola alla testa nella serata di lunedì 30 gennaio in pieno centro di Alatri. I carabinieri stanno lavorando tantissimo in queste ore. "Mi fido di loro stanno facendo un ottimo lavoro" ha detto il padre del ragazzo « Quello che avevo dichiarato all'inizio su facebook era un atto di rabbia, qualsiasi padre lo farebbe» ha spiegato riferendosi alle polemiche sorte per un suo post pubblicato sul social.