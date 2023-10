Terrorismo, via a controlli frontiera con Slovenia

Sono scattati a mezzanotte i controlli al confine con la Slovenia . Il ministro dell'Interno Piantedosi ha ribadito che si tratta di una misura temporanea e proporzionata. Dureranno, per ora, dieci giorni. Arrivati in Friuli-Venezia Giulia 350 agenti, saranno distribuiti tra i valichi principali e quelli secondari. La decisione dell'Italia, e di altri dieci Paesi, è stata presa a causa della delicata crisi internazionale, con attentati e ripetuti allarmi in alcune città europee. Il rafforzamento della vigilanza italiana riguarda inoltre i confini con altri territori, come Austria e Svizzera.