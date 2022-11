Stati Uniti, 60 cm di neve a Buffalo e allerta meteo a New York

Come annunciato dalle previsioni meteo, la neve è caduta copiosa a Buffalo negli Stati Uniti. Fino a 60 cm nella città colpita dalla perturbazione invernale. E' il "Lake Effect Snow”, fenomeno atmosferico del Nord America che avviene nel momento in cui i venti gelidi artici incontrano le temperature più miti dei Grandi Laghi, creando bufere di neve. Anche la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato d'emergenza per l'arrivo della tempesta di neve.

Very rare thundersnow in Buffalo, NY: pic.twitter.com/Ps4fZEe8iV — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 18, 2022