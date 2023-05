Silvio Maisti morto in crociera, il video della proposta di nozze alla sua Valentina poche ore prima del malore

La sera precedente Silvio aveva donato alla compagna l’anello promessa di matrimonio. Erano innamoratissimi, una coppia felice, ancor più per la nascita del piccolo Edoardo avvenuta il giorno di San Valentino dello scorso anno. Doveva essere una crociera memorabile, ma si è trasformata in una tragedia immane che ha lasciato sgomenti e sconvolti i familiari e l’intera comunità non solo di Valmontone.