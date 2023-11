Sardegna, 10 anni fa l'alluvione del Ciclone Cleopatra

Chi soprannomina i cicloni, di Cleopatra, quel 18 novembre del 2013, deve aver ricordato soltanto la spietatezza dell’ultima regina d’Egitto. Di certo, non il fascino ammaliante decantato tra le pagine di storia. Perché quello che ha attraversato la Sardegna a metà dell'autunno di dieci anni fa è stato un terribile mostro. Una belva spinta dal vento forte e formata da nuvole cariche d’acqua che in poche ore hanno riversato sull’isola una tempesta mai vista prima. Da una costa all’altra, dal sud al nord, risparmiando solo pochissime zone. Le immagini della devastazione si sono già annebbiate col tempo e i nomi delle venti vittime solo in pochi le ricordano ancora.