Morta Rosetta Cutolo, sorella del superboss Raffaele

Rosetta Cutolo, sorella del defunto boss Raffaele Cutolo della Nuova Camorra Organizzata, è morta all'età di 86 anni. I suoi funerali si terranno domani mattina nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Ottaviano (Napoli), dove la donna risiedeva. Conosciuta come "Rosetta 'e monachè'", era una figura di spicco nel clan e aveva affrontato diverse accuse in vari processi. Si credeva che avesse guidato l'organizzazione durante i periodi di detenzione del fratello. Nel 1993 si consegnò alle autorità per scontare 6 dei 10 anni a cui era stata condannata. Nel 1999 tornò a Ottaviano, dove si è spenta oggi.