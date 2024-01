Roma, la befana arriva a piazza Navona con i vigili del fuoco

Accolta da un bagno di folla, nella cornice di piazza Navona è arrivata la Befana per donare ai più piccoli regali, dolci e tanti sorrisi. Sulle note della Banda musicale del Corpo, e invocata a gran voce dai tanti bambini presenti, è scesa "aiutata" dall'autoscala dei vigili del fuoco. È stata la prima volta che la Befana si è calata sulla piazza Navona scendendo dalla Chiesa di Sant'Agnese in Agone. Presenti all'evento il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri il comandante dei vigili del fuoco di Roma e il direttore centrale per l'Emergenza del Corpo nazionale. (LaPresse)