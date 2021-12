Montagna dell'Aremogna, domani 2 dicembre inzia la stagione sciistica nel Comprensorio Sky Pass Alto Sangro. «Le nevicate dei giorni scorsi, le temperature rigide, il sistema d’innevamento programmato sono state le componenti ideali per preparare le piste al meglio per dare inizio alla stagione sciistica 2021-2022 - si legge in un post - aprendo la stazione dell’Aremogna". Nel video, di Raffaele Patierno, girato con un drone, si vede la panoramica dell'Aremogna.