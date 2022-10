Rave party a Modena, i partecipanti lasciano il capannone

(LaPresse) Il volume della musica all'interno del capannone alla periferia di Modena è stato abbassato, mentre i ragazzi che hanno preso parte al rave party stanno lasciando l'area un po' alla volta. All'esterno del padiglione di Via Marino, per garantire un’evacuazione ordinata della struttura dai soli varchi sicuri, i reparti delle forze dell'ordine sono stati fatti avvicinare ai lati dell’edificio che vanno interdetti. Le operazioni di "messa in sicurezza" dell'area porteranno "al sequestro preventivo dell’immobile adottato di iniziativa e in via di urgenza". È quanto si apprende dalle forze dell'ordine che stanno presidiando l'intera area.