Peschici, proposta di matrimonio in classe per la prof: la sorpresa sulle note dei Negramaro

Una proposta di matrimonio originale e inaspettate per la professoressa, in classe e in collaborazione con tutti i suoi alunni. È diventata virale la proposta di matrimonio ricevuta dalla professoressa di una scuola superiore di Peschici, in Puglia. Il compagno e collega, con cui è fidanzata da 12 anni, ha organizzato una sorpresa coinvolgendo la classe dove stava facendo lezione.

Proposta di matrimonio a scuola, la sorpresa con gli alunni

Mentre la prof era dietro la cattedra, ignara di tutto, i ragazzi hanno cominciato ad alzarsi e a avvicinarsi uno ad uno a lei per porgerle un fiore. In sottofondo la canzone «Quel posto non c’è» dei Negramaro. Lei imbarazzata sorride forse non capendo o pensando ad uno scherzo. Alla fine però in classe entra proprio lui, il suo compagno che si avvicina le porge un mazzo di rose e si inginocchia porgendole l'anello. La professoressa si commuove, emozionata, e annuisce. I ragazzi applaudono e qualcuno urla "Viva gli Sposi"

Fidanzati da 12 anni

Il video emozionante postato dagli alunni fa il giro del web. I due futuri sposi sono fidanzati da 12 anni. Si sono conosciuti al lavoro, perché in servizio nella stessa scuola.