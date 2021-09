Dopo il periodo di test in alcune città italiane, Philip Morris lancia VEEV su tutto il territorio nazionale. La nuova sigaretta elettronica è frutto di un percorso di oltre sei anni di ricerca e sviluppo. Semplice da usare, intuitiva e con un design compatto, VEEV sfrutta l'innovativo riscaldatore MESH, progettato per rimanere in contatto costante con il liquido e offrire un'esperienza uniforme dall'inizio alla fine.