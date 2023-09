Parco Verde di Caivano, Piantedosi: «Operazione proficua»

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sull'operazione delle forze dell'ordine al Parco Verde di Caivano, dopo gli abusi sessuali nei confronti di una 12enne. "Non sarà un episodio isolato, fa seguito ad altri inteventi fatti, qui c'è stato l'impegno personale del presidente del consiglio Meloni. I primi esiti danno il senso della proficua valenza di quello che abbiamo fatto e che ripeteremo ancora. Stanno crescendo le periferie e non solo in senso fisico e noi ce ne faremo carico. Non solo al Sud ma in tutte le periferie. Inaugureremo una stagione di continuità", ha affermato il titolare del Viminale. (LaPresse)