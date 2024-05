Rifiuti, traffico illecito dalla Campania: 9 arresti e 41 indagati

La Polizia di Stato e il Nucleo investigativo di polizia ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo carabinieri Forestale di Frosinone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emesso dal Gip presso il Tribunale di Roma, consistente in 9 arresti domiciliari, sequestro preventivo di 4 società, sequestro preventivo del profitto pari a circa 2.500.000 di euro. Sono indagate 41 persone fisiche e 9 persone giuridiche, residenti in diverse regioni d’Italia, per i seguenti reati: associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, traffico illecito transfrontaliero di rifiuti, smaltimento illecito di rifiuti, sostituzione di persona e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini hanno preso il via da un vastissimo incendio divampato il 23 giugno 2019 all’interno di un impianto di rifiuti ubicato nell’area industriale di Frosinone, specializzato nel recupero e nel riciclaggio di rifiuti solidi urbani ed industriali. Dagli accertamenti eseguiti sulla gestione dei rifiuti da parte della società affiorava una consolidata associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti. (LaPresse)