Omicidio Maltesi, la legale della madre: «Ora il figlio di Carol saprà che chi ha ucciso la mamma è all’ergastolo»

«Almeno il bambino un giorno che sarà un uomo potrà comunque sapere che chi ha ucciso sua madre ha avuto l'ergastolo. Soprattutto, la cosa grave è che questo bambino conosceva l'omicida». Lo ha dichiarato Anna Maria Rago, legale della madre e del figlio di Carol Maltesi, al termine dell’udienza che ha visto la condanna all’ergastolo di Davide Fontana per l’omicidio della donna. «La cosa brutta, che davvero ha dato fastidio, è che Fontana abbia fatto tante volte il nome del piccolo in aula, chiedendogli scusa, e questo non è ammissibile per strumentalizzare un'eventuale diminuzione della pena», ha aggiunto la legale.