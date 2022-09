Napoli, rapina a un commerciante: l'aggressione in un video

Armi in pugno, il volto coperto da un casco, hanno sparato in aria e rapinato un commerciante per strada a Napoli. I carabinieri hanno arrestato un 50enne, sospettato di essere il responsabile del reato di rapina aggravata in concorso con un'altra persona, che non è ancora stata assicurata alla giustizia. L'aggressione, ripresa da telecamere di sicurezza, è avvenuta il 4 agosto scorso: i malviventi hanno sottratto alla vittima un incasso che ammontava a circa 45mila euro dopo aver sparato due colpi in aria. L'uomo rapinato ha cercato di resistere e ha riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni sul corpo. Proprio grazie alle immagini di videosorveglianza i carabinieri hanno identificato e rintracciato il 50enne, arrestato poi in zona "Case Nuove". (LaPresse)