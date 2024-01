Milano, tentato omicidio a Chinatown: arrestato ristoratore e influencer "Prince Hu"

La Polizia di Stato, su coordinamento della Procura di Milano , ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini cinesi di 19, 20 e 31 anni, residenti in Italia, accusati di tentato omicidio aggravato ai danni di un connazionale di 25 anni. L'aggressione avvenne il 10 aprile 2023 all'interno di un ristorante nella Chinatown di Milano. La vittima, colpita al collo e al torace con un coltello da un uomo vestito di nero con casco integrale, aveva precedenti liti con il 31enne ora arrestato.hanno rivelato che il 20enne avrebbe intercettato e seguito la vittima, comunicando la sua posizione al 31enne, che l'avrebbe poi accoltellata. L'aggressione sarebbe stata scatenata da vecchie liti e insulti via web, con il presunto responsabile, noto nella comunità cinese, che avrebbe agito per vendicarsi di uno sgarbo subito., di cui una è ancora ricercata. Dopo l'aggressione, l'accoltellatore si sarebbe velocemente allontanato, cambiato d'abito in una palestra e fatto notare nel quartiere con indumenti diversi. L'indagato principale, soprannominato "Prince", è residente in provincia di Bergamo e ha un precedente legato a un'aggressione per debiti nella comunità cinese.