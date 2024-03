Milano, tensione tra polizia e manifestanti contro presidio Lega in via Padova: le immagini

Tensione ieri a Milano con tafferugli scoppiati tra le forze dell'ordine e i partecipanti a una manifestazione indetta contro un presidio lanciato dalla Lega in via Padova. In programma una 'fiaccolata per la sicurezza' organizzata dal Carroccio e la presentazione del libro 'Mai sottomessi - Cronache di un'Europa islamizzata' dell'eurodeputata e consigliera comunale milanese Silvia Sardone. (LaPresse)