Milano, studente accoltellato alla Pieve Emanuele

(LaPresse) Uno studente di 16 anni è stato accoltellato alla una gamba all'interno del centro di formazione professionale Afol Metropolitana di Pieve Emanuele, nel milanese. L'aggressione è avvenuta intorno alle 14.22 nella scuola di via Gigli 7. Identificato e poi fermato dai carabinieri il presunto aggressore, un 17enne, dopo che aveva cercato di dileguarsi. La vittima è stata trasportata dal 118 in codice rosso in ospedale a Rozzano.