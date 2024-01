Milano, tensione tra polizia e manifestanti al presidio pro-Palestina a Milano

(LaPresse) Momenti di tensione con cariche di alleggerimento e respingimento, a Milano, dove in piazzale Loreto, angolo via Padova, oltre 1200 persone si sono ritrovate per spiegare i motivi che hanno determinato il rinvio, da oggi a domani, del corteo pro-palestina. I manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine, ma sono stati respinti. Un manifestante è rimasto ferito.