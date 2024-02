Migranti, viaggi con gommoni "di lusso": 12 fermati

Le autorità italiane hanno fermato 12 individui (6 italiani e 6 tunisini) con l'accusa di far parte di un'associazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questa organizzazione, attiva sia in Tunisia che in Italia, è responsabile della gestione di un traffico di migranti dal Nord Africa verso le coste di Marsala, utilizzando gommoni di lusso dotati di motori ad alta potenza.