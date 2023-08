Matteo Messina Denaro ricoverato oggi in ospedale a L'Aquila

Peggiorano le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro. Il boss affetto da un tumore e detenuto in regime di 41 bis nel supercarcere de L'Aquila, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale San Salvatore con imponenti misure di sicurezza. I suoi legali avevano chiesto il ricovero in ospedale: "Ormai non mangia più, ha difficoltà anche a bere, ha bisogno di flebo per essere alimentato. La sua situazione non è più gestibile dalla struttura nella quale è rinchiuso", aveva detto l'avvocato Alessandro Cerella.