Latina, iniziato lo sgombero dell'Hotel de la Ville

E' iniziato questa mattina a Latina lo sgombero dell'Hotel de la Ville, l'albergo chiuso da anni e diventato rifugio di senza fissa dimora. Il Comune ha imposto ai proprietari, al termine dello sgombero, di mettere in sicurezza la struttura sigillandone tutti gli accessi dando 7 giorni di tempo per ottemperare. L'ex albergo si trova in via Scaravelli proprio di fronte all'ingresso dell'ospedale Santa Maria Goretti.