Ferrara, furto in gioielleria da 40mila euro: 3 arrestati

Tre persone sono state arrestate come gravi indiziate per un furto in gioielleria avvenuto nel luglio 2023 nel centro di Ferrara . La polizia di Ferrara ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere dei 3, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.Il gruppo, con un quarto complice, avrebbe distratto l’anziana madre del titolare presente all’interno della gioielleria e si sarebbero impossessati di monili in oro per un valore complessivo di circa 40.000 euro. In particolare, una prima coppia formata da un uomo e da una donna che avrebbe simulato lo stato di gravidanza indossando un finto pancione, ha fatto ingresso nella gioielleria e, fingendosi interessata agli articoli in vendita, avrebbe posto generiche e confuse domande alla signora, chiedendole di visionare alcuni oggetti posti nella vetrina prospicente la strada.Dopo pochi istanti, mentre l’anziana donna interloquiva con i primi due avventori, ha fatto ingresso nel locale una seconda coppia formata da due donne le quali, approfittando della distrazione della vittima e della circostanza che il bancone fosse rimasto incustodito, avrebbero completato il furto. Mentre una delle due donne rimaneva "dei copertura", la seconda complice si sarebbe rapidamente diretta verso il retro del locale, prelevando diversi “rotoli” contenenti gioielli custoditi all’interno alla cassaforte in quel momento aperta e nascondendoli in una borsa che portava con sé.Terminato il furto, la coppia formata dalle due donne è uscita dalla gioielleria, seguita dalla prima coppia che improvvisamente non si è più mostrata interessata agli oggetti in esposizione.Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile attraverso l’analisi delle immagini registrate dal sistema di video-sorveglianza dell’esercizio commerciale, alcune testimonianze, i riconoscimenti fotografici e l’analisi dei tabulati delle utenze telefoniche che hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e il modus operandi adottato dalla banda. (LaPresse)