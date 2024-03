Droga, 11 misure cautelari in Valtellina per traffico di cocaina

Duro colpo al traffico di droga in Valtellina . La Polizia di Stato di Sondrio sin dalle prime ore dell’alba ha messo in campo un'operazione volta a contrastare un gruppo criminale operante nel traffico di cocaina. Sono state eseguite a Livigno, Torino e in Francia 11 misure cautelari: 5 in carcere, 5 ai domiciliari ed un obbligo di dimora, nei confronti di individui implicati in una rete di distribuzione della sostanza stupefacente che inondava l’area di Livigno, persino sulle piste da sci. Il gruppo criminale operava utilizzando anche donne che vendevano la droga in presenza dei loro figli neonati. Gli arrestati erano in collegamento, tramite un latitante ricercato per omicidio, con la potente mafia di Scutari (in Albania), attratta dalle prospettive economiche offerte da Livigno. I vertici di questo gruppo criminale - spiegano gli inquirenti - si vantavano pubblicamente sui social media, condividendo immagini che mostravano armi d'assalto e denaro proveniente dalle attività illecite di spaccio. (LaPresse)