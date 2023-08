Cuneo, Vigili del Fuoco soccorrono escursionista in difficoltà

EMBED





(LaPresse) L'elicottero dei Vigili Del Fuoco e la squadra dei Vigili del fuoco SAF di Cuneo sono intervenuti per il recupero di una persona in difficoltà sul monte Bisalta (Cuneo) .La persona é stata trasportata a valle in buone condizioni.