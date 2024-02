Esplode appartamento a Corsico, nel Milanese: illese due persone all'interno

EMBED





(LaPresse) Un appartamento è esploso lunedì mattina al sesto piano di una palazzina a Corsico, nell'hinterland a sud-ovest di Milano, forse a causa di una fuga di gas. Sul posto da pochi minuti sono al lavoro le squadre del distaccamento di via Darwin. Sono state inviate squadre di soccorso anche dalla sede centrale di via Messina. L'abitazione, che si trova in via Montello, angolo via F.lli Di Dio, è stata completamente sventrata: c'è stato un forte boato e non ci fiamme, quindi una delle ipotesi è che fosse satura di gas. Al momento dello scoppio, all'interno dell'appartamento si trovavano due persone, rimaste fortunatamente illese.