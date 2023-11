25 novembre, Claudio Santamaria al presidio contro la violenza sulle donne: «Giornata per svegliare coscienze»

Al presidio contro la violenza sulle donne, al Largo Cairoli a Milano, è stato presente anche l’attore Claudio Santamaria: “È una giornata importantissima che si spera possa essere un pezzettino in più per superare ed evolverci finalmente, per sconfiggere questa piaga terribile. Piazza contro il Governo che non fa abbastanza? È una piazza che serve a svegliare le coscienze. Cosa si può fare da uomo? Parlare agli altri uomini, alle persone, partecipare alle iniziative, divulgare, diffondere: noi artisti siamo dei megafoni importanti che possono amplificare dei messaggi importanti come questo e anche risvegliare una sola persona, due sole persone che poi allargheranno questo messaggio”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it