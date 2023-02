Carburanti, scoperto impianto abusivo nel Foggiano: 2 denunce

Nel corso dei controlli per verificare la regolare applicazione della normativa sui prezzi praticati, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno scoperto un impianto abusivo nascosto in un capannone nelle campagne di Cerignola (Foggia). I militari, insospettiti dal traffico rilevato in una zona agricola solitamente poco frequentata, hanno monitorato i movimenti delle auto e hanno scoperto che veniva gestito con radio ricetrasmittenti. All'esterno del capannone era presente un cartello con l'indicazione "1,40" corrispondente al prezzo di vendita del gasolio di un euro al litro praticato dalle due persone individuate come presunti gestori, entrambi denunciati alla Procura della Repubblica di Foggia. L'impianto abusivo, consistente in 3 pistole erogatrici collegate tramite pompe con contalitri a due serbatoi da 1.000 litri ciascuno, è stato sequestrato così come i 2.000 litri di gasolio agricolo, all'incasso del giorno e a 14 fusti metallici utilizzati per trasportare il carburante. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato il sequestro eseguito nell'immediatezza e disposto il sequestro preventivo. (LaPresse)