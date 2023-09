Ascolta la musica ad alto volume in casa, arriva il carabiniere e lo schiaffeggia: il video della telecamera di sicurezza

Un carabiniere ha colpito in pieno volto un 32enne, facendogli volare via gli occhiali, dopo essere intervenuto a seguito di una segnalazione per musica troppo alta. La scena è stata immortalata dalla telecamera di sicurezza dell'abitazione dell'uomo schiaffeggiato, a Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo. Il 32enne ha denunciato il maresciallo dei carabinieri, mentre il video dello schiaffo è stato diffuso sui social e dai media locali.

Video: www.tusciaweb.eu