Caltanissetta, guardie Wwf filmano piromane che appicca incendio

Guardie volontarie del Wwf in servizio presso il Nucleo provinciale di Caltanissetta hanno scoperto un uomo che appiccava il fuoco in una zona di macchia nei pressi di un torrente, causando un vasto incendio, tra Sutera e Mussomeli. Le Guardie sono intervenute immediatamente riuscendo a filmare l’incendiario e a documentare in dettaglio tutte le fasi dell’azione criminale: nelle immagini si vede chiaramente l’uomo che, con un forcone, preleva della paglia secca, la brucia e la sparge sul terreno. Grazie a questa tecnica e alla presenza del vento, si crea il fenomeno del cosiddetto 'spotting' e le fiamme si diffondono sempre di più, aggredendo una vasta area coperta da vincolo paesaggistico, idrogeologico e di rilevante valore ecologico-ambientale. Condotto in caserma, l'uomo e' stato denunciato per il reato di incendio boschivo e altri illeciti. (LaPresse)