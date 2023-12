Camorra, la cattura in Spagna del braccio destro del ras Contini

Il boss di camorra Nicola Rullo, 53 anni e membro rilevante del clan Contini, è stato arrestato a Alicante, in Spagna , dopo 3 mesi di fuga. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Napoli con il supporto della polizia spagnola. Rullo, braccio destro di Edoardo Contini, detenuto attualmente, era in fuga dopo un mandato di cattura emesso a settembre. Gli investigatori hanno individuato Rullo grazie alle informazioni raccolte e alle indagini dei carabinieri, seguendo gli spostamenti dei suoi familiari., Rullo si era rifugiato lì per sfuggire all'arresto. Condannato a 4 anni, 2 mesi e 8 giorni per associazione di tipo mafioso, è ora detenuto in attesa dell'estradizione.