Beccaria, don Rigoldi: «Ragazzi lamentavano violenze da tempo»

“I ragazzi si erano lamentati delle violenze della polizia? Sì, diverse volte, se ne è parlato e se ne è discusso molto attivamente. Non abbiamo fatto finta di niente, l’intervento è stato più personale e non di tipo penale”. Lo ha detto a LaPresse Don Gino Rigoldi, storico cappellano del carcere minorile Cesare Beccaria commentando l’arresto di 13 agenti di polizia penitenziaria accusati di tentata violenza sessuale, tortura, lesioni e maltrattamenti. “I ragazzi dovrebbero essere maggiormente tutelati", continua Rigoldi. "Questa è una responsabilità degli agenti, ma anche nostra, di persone che sono nell’istituto come noi e che non si sono accorti, o minimizzato dei pestaggi”. (LaPresse)