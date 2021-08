I vigili del fuoco sono dovuti intervenire sull'autostrada A4, fra Portogruaro e Latisana, per un incendio di una cisterna che trasportava gpl accaduto. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire ai soccorsi di svuotare la cisterna e mettere in sicurezza l'area. (Video Vigili del fuoco)