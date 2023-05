Maltempo Emilia Romagna, allagato l'autodromo di Imola

Dal nostro inviato a Imola Paola Ricci Bitti

A cinque giorni dal Gran Premio di Formula 1 Enzo e Dino Ferrari di Imola la situazione è quella che vedete nelle immagini, il parcheggio del paddock è in parte allagato ma non per l'esondazione del fiume Santerno, che è comunque interessato da una piena imponente, che lambisce il muro, quello rosso, del paddock. Si tratterà di far defluire l'acqua dall'impianto fognario. Il resto del paddock è all'asciutto, e i meccanici dei team stanno già lavorando.

Al momento il Gran Premio di Formula 1, per il quale sono attesi 180 mila appassionati e che cade nel settantesimo anniversario della fondazione dell'autodromo imolese, è confermato anche perché le condizioni meteo sono previste in miglioramento dal pomeriggio odierno.

Restano le difficoltà legate all'organizzazione di un evento così complesso che richiede la partecipazione di enti, strutture, volontari, mezzi (compresi gli elicotteri), che da ieri sono impegnati a portare soccorso agli abitati della Romagna, da quelli della bassa Imolese a quelli delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.