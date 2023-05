Alluvione Emilia Romagna, un morto e un disperso

Allerta rossa per il maltempo in Emilia Romagna. Nel Ravennate un uomo di 80 anni è morto annegato travolto mentre era in bici dalle acque del Senio esondato. Ha rotto gli argini anche il fiume Lamone, allagamenti a Faenza , centinaia le persone evacuate. E si monitora la possibile piena del Montone. Frane nel Bolognese, un disperso nel crollo di un'abitazione. Scuole chiuse in diversi Comuni, stop ai treni in alcune zone. I sindaci consigliano nelle aree più a rischio di non muoversi in auto e di trasferirsi ai piani alti delle case. Oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco, in campo anche l'esercito.